北市議員簡舒培15日披露，柯已指示未來承租公有市場的攤商若無稅籍登記，則不予續約，市府否認，但委員會決議請市府重新檢討。（張穎齊攝）

北市議會財政委員15日進行減租紓困方案審查，議員簡舒培在會中爆料，市長柯文哲在14日晨會時，堅持未來承租公有市場的攤商一定要有稅籍登記，並配合續約時的查核，否則不續租，希望委員會用附帶決議要求市府去確認，但議員潘懷宗則說沒必要提到柯，雙方互槓。市場處長陳庭輝則說，沒聽到柯這樣講，但仍希望都要設稅籍。

財政局長陳家蓁表示，為持續幫助因疫情致營業額衰退商家，推出今年9至12月租金「先延後減」，即設稅籍者可先延租6個月，再視衰退比例提供減租額度，適用對象為一般攤商或地下街商家，其中有設稅籍者得申請延後6個月繳納9至12月的租金；無設稅籍者若願意去設籍，則自設稅籍當月起得申請延後繳納；不願設稅籍則無。

陳家蓁說，市場攤商目前有近8成已設稅籍，原本就設稅籍者才能申請減收租金，但須取得營業額減少證明，若營業額衰退20至29％得減租20％、衰退30至39％得減租30％、衰退40至49％得減租40％、衰退50％以上得減租50％，但目前還要跑行政流程，且攤商也要花時間取得證明，會盡快辦理，希望明年開始申請。

簡舒培披露，柯已指示未來承租公有市場的攤商若無稅籍登記，則不予續約，倒楣的攤商遭惡搞、刁難，柯不想幫還添麻煩，希望委員會附帶決議，要求市府向柯確認是否真的裁示。但潘懷宗則認為，簡舒培用自己的質詢去問就好，不要離譜到用整體委員會的名義，不需提到柯。簡聞後氣炸，「搥桌」與潘互槓，最終委員會決議，請市府重新檢討。

陳庭輝說，柯說訂日出條款，希望都設稅籍登記，但沒指示不予續約，「我是會要求改善、別逃漏稅，第3次不改才解約」，不過還要評估並修進「北市零售市場管理自治條例」。

(中時 )