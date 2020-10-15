搶頭香！中華電信15日搶先宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G新機購機優惠資費，精采5G購機方案，月繳1,399元（48個月），iPhone 12 （64GB）只要2,300元、iPhone 12 Pro（128GB）專案價9,300元。

另搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，iPhone 12（ 64GB）0元即可入手，上述優惠同享行動上網吃到飽、最大網內免費講。

中華電信將於10月23日上午8點起，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。

全新iPhone 12、iPhone 12 Pro機型支援5G網路，搭載最新、最快的A14仿生晶片、採用超Retina XDR 顯示器並由超瓷晶盾的全新設計全面保護。iPhone 12 Pro更提供太平洋藍色、金色、銀色與石墨色，擁有超廣角、廣角、望遠三鏡頭，打造專業級攝影體驗，亦具備LiDAR光學雷達掃描儀，提升AR擴增實境應用效果。

中華電信表示，該公司擁有4G／5G最大頻寬、最廣涵蓋優勢，iPhone 12全系列新機搭配中華電5G超快網速與多元應用服務「精采5G 絕佳速配」。

(工商 )