針對台灣將於明年正式上路的用電大戶條款，台達電今日在2020台灣國際智慧能源週舉辦「台達智慧能源競爭力論壇」，邀請工業技術研究院、台灣大電力研究試驗中心、台電綜合研究所以及曾在國際保險機構任職的專家，希望以台達電自身經驗搭配企業邁向綠能時的財務面思考，協助台灣企業落實綠能轉型。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台灣對用電大戶的管理政策進入落實階段，台達電透過線上與實體活動了解台灣企業在落實政策上的疑慮與問題，企業思考儲能技術時，可以從「能源調控」、「能源管理」、「電力轉換」與「電池管理」四大面向，來探討從電池芯、電池系統、儲能系統整合到可以斜槓思考的控能應用，他指出，台達電內部有「電池品質工程實驗室」，可進行電池系統的認證以及持續性、信賴性測試，也能透過資料庫的建立與模擬預測工具，協助客戶依據使用模式進行電池壽命預測與試算，以達到最佳化系統配置。

台達電先後完成台電目前裝置容量最大的金門夏興電廠儲能系統及彰師大百萬瓦級儲能示範系統，台達電除了基礎設施所需的硬體設備，也提供儲能系統投資效益評估、客製化方案規劃、出廠前測試、施工建置到教育訓練等服務，搭配自行開發的能源管理系統，提供一站式解決方案。

在綠能發展中，儲能系統能有效協助能源調控應用，透過調度與調節解決電網問題，提升可靠度與能源使用效率。儲能系統可舒緩供電端的壓力，在用電端更有支援電網應用、優化電費支出、最佳化再生能源發電效益、輔助廠區用電等「斜槓」優勢，台達電希望藉由自身經驗，有效協助台灣企業做出適合自身需求的規劃。

(工商 )