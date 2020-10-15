國立高雄師範大學66週年校慶系列活動，將為大高雄文化藝術發展在地發聲，預定19日和20日，在高師大啟動大高雄藝術生態連結研討會，由高師大校長吳連賞主持，邀請高雄市副市長史哲、與國內知名藝術家、以及熱愛關心在地藝術發展的企業家及教授等，600位產官學專家，齊聚一堂。

策辦人詹獻坤主任表示，高雄藝術生態連結「當代．行政．策展．市場」研討會，由高師大美術學系所教師團隊策劃，同步在116藝術中心舉辦研究專展。研討會構思從學術教育責任基點出發，關心大高雄藝術生態連結供需生態的關係，連結相關產、官、學各界的產學利基，尋求貫通活源，透過務實對話，產生跨域力量，共創全贏的城市價值。

詹獻坤指出，此次研討會將邀請藝術生態環節各領域，有獨到見解與實務並進經驗的翹楚，包括中華民國畫廊協會理事長鍾經新、當台北當代藝術館館長駱麗真、前高雄市文化局長尹立、高美館館長李玉玲、當代評論名手簡子傑、當代策展邱俊達、國際物流經驗者張允涵等專家學者，以及在藝術行政與藝術市場實戰經驗的主持人魏瑛慧等。

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