武漢肺炎疫情重創餐飲業，在同業的營運策略方向漸趨保守之際，締造「台灣餐飲發展單一品牌直營店最快」、「開店營運成功率」、「單一品牌年營業額最快破10億」，和「最高全台店長職缺最多的餐飲集團」等台灣餐飲界的數項新史的肉多多火鍋，展店的動作反而沒有停過，同時為配合接下來一年內開出30家直營門店與新品牌的目標，將在10月19日起於台北、桃園、台中、台南與高雄地區舉辦聯合招募，邀請餐飲精英成為集團旗下的新生力軍。

肉多多集團董事長林少鈞表示，四月底落腳雲林斗六的新門店，開業迄今每天都出現六位數字的驚喜營業額，顯見有發展潛力的城市或地區，品牌火鍋在當地還是有相當的成長空間。在目前全台主要商業區的火鍋市場已經漸趨飽和之際，包括深耕雲嘉彰地區，搶進基隆、汐止與林口，「品牌覆蓋率」成為集團接下來的展店方向。另外新門牌「饌和牛」10月在台南首發，立即在當地掀起和牛火鍋吃到飽的熱潮，一躍成為最難訂位的名店之一，集團也乘勝追擊，10月下旬與11月分別在台中與雙北地區的淡水、西門町開出新門店。

除此，肉多多集團旗下業績持續穩定的「明水然無菜單鐵板燒」也將跨出台北，鎖定宜蘭、桃園、新竹、台中、台南與高雄等縣市地區為插旗目標，因此除了拔擢集團現有優秀人才，肉多多集團也廣發英雄帖，邀請想要更上一層樓的餐飲精英，加入集團的圓夢行列。

肉多多集團本次舉辦的全台聯合招募，鎖定「儲備幹部」到「儲備店主管/店總經理」二項門店掌門人職缺，其中後者將由集團董事長親自進行複試。透過聯合招募，不僅讓未來的營運主管認識產品與傳達企業文化，也替未來的展店計畫造勢鋪路。肉多多此次預計招募的儲備店主管／店總經理約30名，月薪分別為46,000元與83,000元，儲備幹部50名，月薪32,200元起至42,000元。

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