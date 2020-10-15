宏亮的叫聲劃破黑暗的夜空，隨著輕快的音樂旋律，龐大的身軀在夜晚時刻悄悄現身…由滿滿額娛樂股份有限公司、華納集團、凱擘影藝股份有限公司、百聿數碼創意股份有限公司、硯石(廈門)文化傳媒、神州娛樂股份有限公司聯合出品的真人動畫奇幻電影《嗨！神獸》，以傳說生物「貘」為原型，打造守護人類並吃掉人類惡夢的「食夢貘」的故事，入圍第57屆金馬獎「最佳視覺效果獎」，電影前導預告今日公布，神獸漫步在夜晚街頭的模樣讓人大呼好可愛！《嗨！神獸》也將在金馬影展搶先上映，公映場次將在近期公布，想要一睹為快的觀眾請見台北金馬影展官網。

在中國唐朝傳說會在夜晚出現吃掉人們惡夢的貘獸，在傳入日本後，被描繪在枕頭上，以達到讓人夜晚安眠的目的。電影由馬來西亞新銳導演池家慶，集結楊采妮、李李仁、呂雪鳳及童星白潤音，將這個像是床邊故事般的傳說，透過奇幻手法打造成充滿療癒感的神獸世界，電影前導預告中，可以看到滿天的金黃泡泡飄盪在天空，看起來華麗的外表下，原來包裹著人們最害怕的惡夢，而這些惡夢的終結者「神獸」則怡然自得的，漫步在寂靜無人的街頭，原來「每個夜晚，神獸都會偷偷地走進村子，吃掉大家的惡夢」。預告中能看到神獸灰白又龐大的身軀，在夜晚中特別顯眼，牠巡視般地走過每戶人家，露出黝黑的長鼻，在經過窗邊時不忘「咻」一口，將驚擾睡眠的惡夢帶走，宛如「夢境守護者」的神獸身影逐漸能被拼湊出來，牠所散發出來的友善及沉穩，希望能在近期一片低氣壓中，給人們帶來一段心靈療癒旅程。電影《嗨！神獸》的本尊，在預告中僅露出背影及長鼻，卻讓人更加好奇神獸到底是什麼模樣，期待後續更多花絮的曝光，能夠一揭神獸的神秘面紗。

《嗨！神獸》入圍本屆金馬獎「最佳視覺效果獎」，自稱「神獸Boy」的三位小童星阿吉（白潤音飾）、扁豆（陳京甫飾）及花生（林祐銓飾）皆興奮不已，也預告在金馬公映場次將會驚喜現身，其中參與演出的白潤音近期影視作品產量暴增，包含電影、電視劇及MV拍攝等，後勢看漲。

(中時 )