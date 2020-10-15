自擔任台南市長崛起政壇的現任副總統賴清德，9年來首度舉辦粉絲見面會，17日號召臉書內100名「頭號粉絲」在台南市陳德聚堂參加「南德相聚」活動，資格限定「非台南人」，宣稱報名秒殺爆滿，被解讀為亟欲拉抬網路聲量的舉動。

賴清德在擔任台南市長期間被網友塑造「賴神」外號，崛起台灣政壇，臉書粉絲頁動輒數萬人按讚，在2016年0206台南大地震時的表現，再度拉抬網路高人氣，聲勢一度超過當時的蔡英文總統。

賴清德今年擔任副總統，數月來網路聲量與蔡英文呈現大差距，近日粉絲頁的國慶煙火發文，賴清德4萬多人按讚已是近期較高，蔡英文同則發文卻有19萬按贊數。

近日賴清德團隊突然發動臉書頭號粉絲見面會，據了解將連辦數場，台南市陳德聚堂是第1場活動，被解讀為賴的團隊陣營有意拉抬網路聲量的舉動。

「南德相聚」粉絲見面會活動17日展開，賴清德預定當天下午1時許到場，限定百位「非台南人」粉絲報名參加，由賴清德與粉絲閒聊台南的食衣住行生活。

米街人文會社召集人陳宏斌擔任主持人，另邀請知名老街與文化商圈代表，包括信義街代表周榮棠、正興街代表高耀威，協辦活動的立委林俊憲一起到場；

陳宏斌表示，現場16家老字號攤商平時店內生意就好的不得了，這次完全衝著賴清德名號而來設攤，賴粉們來陳德聚堂，彷彿一次逛完一遍台南。

(中時 )