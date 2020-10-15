國民黨革實院長羅智強為了被監察院查4筆政治獻金案，今在臉書連發兩文，一方面嗆監察院長陳菊「道個歉，很難嗎？」一方面感謝台北市長柯文哲「該說的謝謝，絕不吝惜」，還透露他被監察院烏龍查獻金，柯文哲還以自己過去被監察院糾正才參選市長的經驗，安慰他要參選台北市長「大有可為」。

羅智強說，昨天到監察院告發三個案子，其中最大的訴求，就是希望陳菊效法「周處除三害」的精神，不但要查蘇貞昌、蘇巧純，更要好好查查自己。「陳菊，為什麼妳上任監察院長後，正經事不做，只查羅智強的306元，讓監察院淪為「東廠院」？」為什麼羅智強的4筆捐款人名和身份證字號完全相符，監察院卻揚言罰他6萬到120萬，讓監察院變成搞笑的「烏龍院」？

他說，他也不指望陳菊真有那個膽子查自己，但把他的辦公室同仁搞得疲於奔命，把他的捐款人弄得提心吊膽陳菊，道個歉，真有這麼難嗎？

羅智強也說，昨天在市議會質詢柯文哲時，他特別感謝柯文哲和民政局，在陳菊查他306元的政治獻金一案，誣賴他有4筆捐款人個資不符，民政局盡責查對，四筆完全相符，打臉了陳菊的東廠院，也還了羅智強清白，這一點該謝就謝，所以他感謝柯文哲和民政局。

另外，他也問柯文哲在2019年曾說「一個陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，她是民主罪人。」反應在陳菊的306事件上，他要說的是「柯市長真的是『先知』。」

羅智強說，陳菊不僅是「民主罪人」，也是「東廠烏龍」，她上任第一個案子先辦羅智強的306元政治獻金，竟然還烏龍。

他說，有趣的是，柯文哲竟然回頭安慰他：「我就是因為被監察院糾正，才當上台北市長的。」還說他選台北市長「大有可為」，也算昨天質詢的一段插曲。不論如何，在陳菊306東廠一案上，如果不是台北市民政局還原真相，說真的，他還真的不會知道陳菊的監察院可以黑心到連這種事都造假，這一點謝謝民政局的仔細查對。

(中時 )