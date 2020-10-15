手刀預備！iPhone 12下周五開賣，中華電信今日宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G新機購機優惠資費！精采5G購機方案，月繳1,399元(48個月)，iPhone 12 (64GB)只要2,300元、iPhone 12 Pro (128GB)專案價9,300元，這也是台灣電信史上首度出現綁約48個月，大幅降低入手門檻。

中華電信另提供「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，iPhone 12( 64GB) 0元即可入手，上述優惠同享行動上網吃到飽、最大網內免費講，於10月23日上午8點起，於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro，買iPhone新機，首選中華電信5G。

iPhone 12全系列新機搭配中華電信「精采5G 絕佳速配」

全新iPhone 12、iPhone 12 Pro機型支援5G網路，搭載最新、最快的A14仿生晶片、採用超 Retina XDR 顯示器並由超瓷晶盾的全新設計全面保護。

iPhone 12 Pro更提供太平洋藍色、金色、銀色與石墨色，擁有超廣角、廣角、望遠三鏡頭，打造專業級攝影體驗，亦具備LiDAR光學雷達掃描儀，提升AR擴增實境應用效果。中華電信擁有4G／5G最大頻寬、最廣涵蓋優勢，iPhone 12全系列新機搭配中華電5G超快網速與多元應用服務「精采5G 絕佳速配」！

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