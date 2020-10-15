行政院長蘇貞昌上午聽取國發會「關鍵人才培育及延攬戰略」報告，蘇揆指示國發會協同各部會，持續完善攬才法規。國發會副主委高仙桂表示，有關半導體人才沙盒專法草案是由教育部負責，但應該年底前會送到立法院。

針對國發會提出的「培育本土數位人才」、「延攬國際關鍵人才」、「深化雙語能力」三大人才戰略，蘇揆請國發會協同各部會，持續完善攬才法規，在取得永久居留年限及租稅優惠等方面，再予檢討精進，創造更大誘因，並請各相關部會落實三大人才戰略，包括漸進擴充STEM，包括科學、技術、工程、數學相關學科領域等系所招生名額、設立半導體研究學院等，以人才驅動產業成長、促進經濟發展。

在培育本土數位人才部分，高仙桂表示，國發會依整體計量模型推估，STEM人力需求每年新增約13.6萬人，而現在大專院校STEM人數每年約有有9.7萬人，未來會透過學校將量能擴增，漸進擴增相系所招生員額10％到15％ ，也會放寬師生比相關限制。

高仙桂並說，教育部也會以「創新沙盒」精神， 新設半導體等國家重點領域的研究學院，科技部也會推動重點產業的人才培訓計畫，以產學合作設立3到5個半導體研發中心，來培育半導體碩博士人才。

對於外界關切沙盒專法何時提出，高仙桂表示，沙盒專法草案是由教育部負責，但應該年底前會送到立法院。

(中時 )