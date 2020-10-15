基隆市政府推出海味派對自17日起到25日連續9天，每天晚上6點30分到晚上10點，每半小時在正濱漁港舉辦夜間光雕展演，現場會由光雕影像打造一條大鯨魚的光雕游進現場，讓有「台版威尼斯彩色島」之稱的正濱漁港色彩屋亮起來，日前試燈時，更有不少遊客被震驚得目瞪口呆，大呼比國外還美。

觀銷處長曾姿雯說，這次市府將打造24小時的海派浪漫海派浪漫遊程，將基隆分為白天「海派基隆」與夜晚「浪漫基隆」，讓旅客在白天暢遊天然景觀、體驗澎湃氣魄的同時，也可以在內心激盪出帥氣出航的模樣，展現海港「飄撇」氣味，到了夜晚，旅客可以隨著腳步，走進靜謐的巷弄間體驗在地美食，更透過美麗的光雕秀，映照出獨特的浪漫情懷。

曾姿雯指出，這次的光雕團隊克服漁港地形限制，與插畫家吳騏合作，展現出富有童趣奇幻風格的光雕投影作品，讓整個海港成為最夢幻的聲光劇場，看過得民眾都大為驚豔，並且現場勾勒出色彩屋建築物的輪廓，更呈現出光影變幻的夢境，充滿海派的浪漫。

此外，曾姿雯透露，市府除了17、18日晚間會在正濱漁港，開辦專屬基隆的浪漫市集外，更預計在24日晚上於和平島公園打造一場封島電音派對，讓遊客體驗滿滿的島嶼風情，也讓基隆的夜晚更熱鬧更好玩，另外還有許多在地風格體驗，請民眾參考基隆旅遊網。

(中時 )