網友貼出自己家中使用完的調味料空罐，詢問網友有沒有好點子可以再利用。(圖翻攝自全聯消費經驗老實說)

大部分民眾家中都會備妥各種調味料，方便煮飯時烹調。但使用完畢的調味料瓶罐，該如何利用？前(13)日就有網友好奇發問，他覺得用完的調味料瓶丟掉很可惜，「可是又不知道該怎麼利用」。而貼文發出後就有網友提供好點子，「旅行時可以當牙籤罐、裝棉花棒」。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上貼出照片表示，「請問這個用完，瓶子可以怎麼再利用？」從照片中可以看到手上的調味料罐已使用完畢，但因為材質是玻璃罐，他認為丟掉會有些可惜，所以便發文詢問網友有是否能提供一些建議。

許多網友熱心回應「裝牙籤」、「我拿來裝棉花棒、牙籤和小蘇打粉(放車上灑在底部再吸塵清潔)」、「裝麵粉，煎魚時就可以灑在魚的表面」、「拿來裝中藥行買的胡椒粉」、「裝鹽！方便又不沾手」、也有部分網友給出建議，可以買大包裝的調味料回家，「買同種香料的補充包」、「買大包裝來分裝」。

不過，也有網友認為該丟的就直接丟掉，若繼續放著也是佔空間，「留太多了！該回收的」、「資源回收，放久了也是沒用的」、「可惜什麼？就丟社區玻璃回收桶啊！」更有網友發揮創意「裝家鄉土，出國可以聞，可以吃。裝他鄉土，回國可以聞，可以分享給朋友吃看看」惹笑一票網友。

(中時新聞網)