基隆市長林右昌於15日至電台受訪指出，基隆捷運八堵至基隆段，鐵道局仍在討論各個方案，請民眾不要擔心。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆輕軌相關爭議終於落幕，日前交通部、北北基四首長拍板，基隆輕軌提升為捷運，對此，基隆市長林右昌於15日在廣播節目受訪表示，蓋基隆捷運是為了讓市民搭到台北更方便，這個想法完全錯誤，其實這條路線最大的受惠者，是整個大台北首都圈的通勤族，此外他也透露八堵到基隆段仍在評估，請大家不要急。

林右昌指出，基隆捷運議題已討論近30年，行政院長蘇貞昌也點明這是百年大計，需要好的方案來推動，過去大家想到交通，只想到基隆37萬人口要到台北上班的通勤需求，可是自己想的是產業的發展，而建設交通就應該要帶動產業、經濟發展、提升就業率。

林右昌表示，北捷民生汐止線汐東段和基隆捷運已經整合，到時候就是一起蓋，希望能在明年核定並盡快動工，這樣不只是對基隆好，對汐止社后地區也非常有幫助，民生汐止線若連接到內湖港墘地區，汐止到內湖之間的高速公路也不會再塞車。

林右昌說，目前大台北首都圈的產業廊帶，開始往基隆河谷廊帶擴展，其中就包含市府規畫的「北五堵國際研發新鎮」，到時吸引內湖科學園區的高科技產業進駐，不僅減少內湖地區的流量，也將帶動整體生活圈的經濟力量。

林右昌說，這項建設貫穿整體都市規畫，絕不能簡化成只是建設捷運，像基隆還有2個平交道、2座陸橋，已經困擾在地數十年，市府將藉機縫合解決都市問題，這也符合民眾的期待，此外，民眾在意的火車站本來就不會拆，未來跟城際轉運站整合在一起，最快在明年7、8月就要完工，之後前方的大圓環也會拆除，未來會成為國門廣場，還可以接到水陸。

(中時 )