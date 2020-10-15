年輕員警不熟悉打檔機車，台東縣警察局將全面淘汰警用野狼、金勇款式機車；不過，這種適合越野的打檔車，可是林務局巡山員守護山林的好夥伴。台東縣警察局表示因市場需求及員警年輕化，警用打檔機車將走入歷史。

台東縣警察局表示，全縣警用打檔機車數量為27輛，目前都已分配到山地鄉派出所使用，但因使用年限將屆，也將陸續汰換，主要是市場機制、員警年輕化，對於打檔機車較不熟悉，警察局目前每年新購警用機車以速克達型為主。

警用打檔機車將走入歷史。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

「野狼125要退休了」服務29年的陳姓派出所員警說，剛到派出所服務就是騎這種打檔車，上山下海無往不利，尤其到山區間，偵防車無法開到的地方抓山老鼠 （盜伐盜採者），檔車就特別好用。對於舊型機車，陳警員總有種不捨的情懷。

據了解，近年來台灣銀行共同供應契約，因應市場需求，並無打檔警用機車可供選購，故近來都無法採購打檔機車，警察局目前每年汰換警用機車以速克達型為主。

此外，相較於警局對於年輕員警不會騎打檔車而汰除，同樣每天在山區巡護任務的林務局台東林區管理處，就要求不論男女每位職員都必須會騎打檔車，甚至特地安排訓練課程，50位女職員個個都是騎打檔車好手，能遂行山區各項巡護任務需求。

(中時 )