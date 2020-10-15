東森、映畫聯合製作原創戲劇《神之鄉》現於桃園大溪拍攝中，黃鐙輝劇中飾演患有高功能自閉症的木雕師傅，他趁空擋拼命練習木雕，卻因此嚇到家人，黃鐙輝日前直播分享說「當我有空時，通常都半夜了，結果我一個人在客廳練習時，我丈母娘聽到客廳傳出『叩叩叩』的聲音被驚醒，還以為鬧鬼，被嚇得半死」。

黃鐙輝為戲拜師木雕師傅，師傅送他的佛珠也隨身佩戴，日前參加六二四關聖帝君誕辰遶境也拿去過香爐求保佑。他也為戲去了解自閉症，包括到機構和學童一起上課，觀察這些小小老師們的狀態，趙又廷也推薦他一本書《我想飛進天空》，是一名自閉症患者的自述散文集，「讀完讓我更了解他們心理，為何要這樣做，行為背後都有原因，對我角色演出幫助非常大」。

為揣摩自閉症者的心境，黃鐙輝幾乎切斷與外界的聯繫，過度沉浸角色差點走不出來，「我老婆和兒子跟我說話時，我有時候都會沒聽到」，更發現自己「鬼剃頭」，頭上出現將近10塊錢大小的圓形禿，才覺得這樣下去是不行。逼自己平常要放掉一點、再放掉一點，慢慢接軌回平常的樣子，頭髮才慢慢長回來。

《神之鄉》黃鐙輝曾因半夜練木雕驚醒家人。（東森電視提供）

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