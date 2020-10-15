基隆市和平島山上天顯宮後方巷道驚傳邊坡坍方，現場水流不止，不少居民擔心會危及下方的和平國小校內安全，市議員藍敏煌15日邀集會勘，經查原因應為自來水公司排氣閥故障漏水造成，要求水公司10日內更新排氣閥，並修復路面、填土保固，以免災情繼續擴大。

近日豪雨不斷，基隆中正區天顯宮後方的巷道，10月初就有民眾發現道路邊坡有土石坍方情況，這幾日廟方人員經過，發現坍方情形擴大，本以為純粹是大雨造成，但經過廟方初步瞭解，竟發現是水公司的排氣閥漏水導致。

基隆市和平島山上天顯宮後方巷道驚傳邊坡坍方，現場水流不止，不少居民擔心會危及下方的和平國小校內安全。（吳康瑋攝）

王姓廟方人員說，山下和平國小師生眾多，若連日的豪雨再一直沖刷，該區土石沒有東西支撐，導致路基流失、塌方下陷，下方校園安全就岌岌可危，中正區和憲里長蘇來成也認為有立即危險，應該即刻進場搶修。

市議員藍敏煌指出，邊坡坍方原因經查並非是下雨造成，而是自來水公司的排氣閥故障漏水沖刷造成，自來水公司應負完全責任，並在10日內將排氣閥管線更新，邊坡填土保固，路面修復整平，同時呼籲這段期間用路人要小心，避免發生意外。

自來水公司新山淨水場長陳春泉指出，自來水送水為了在上升高點供水順暢，設排氣閥將送水當中的空氣排出，並在停水、復水的時候排氣，但系統因故障失靈，水跟氣一起排出來，當時邊坡因混凝土有裂縫，水就順著裂縫往坡底沖刷，才會把土石往下帶，日積月累更造成邊坡滑動，水公司會在10日內更新管線，並將道路恢復原貌。

(中時 )