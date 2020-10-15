大陸軍機近期頻頻擾台，造成台海兩岸不平靜，但台幣仍不斷走強，近逼彭淮南防線28.5元。財信傳媒董事長謝金河表示，1997年李前總統時代的兩國論，台幣一度貶值到35.17兌1美元，如果兩岸會開打，聰明錢早就鳥獸散，導致股匯大跌，但今年台幣升值強度超乎想像，正在訴說著台灣的未來。

謝金河在臉書發文指出，這幾個月來，台海兩岸並不平靜，中國的軍機頻頻飛越海峽中線，我方空軍軍機也頻頻升高驅離，單是飛機頻繁起降，就耗掉200多億軍費。台灣海峽也不平靜，除了有中國航母，軍艦繞行，也有美國艦隊在這裡穿梭。很多人直覺兩岸似乎要開戰！

他說，從外在情勢來看，兩岸似乎劍拔弩張，有人形容此刻台灣是風雨飄搖，內外夾擊，如果是這樣的話，那麼最聰明錢一定會告訴你方向。台灣如果朝不保夕，此時此刻，一定會有大筆資金撤離，一旦台股大跌，滙市會出現大幅貶值的現象。

謝金河舉例，過去半世紀以來，台灣面對多次風雨飄搖的考驗，像是1958年金門823，中共對金門發射47萬枚砲彈，台灣危如累卵。1971年前後，台灣退出聯合國，與日本斷交；到1978年台美斷交，然後是1985年十信風暴，再到1997年前後，李前總統時代的兩國論，中國試射飛。每一次都造成大規模移民潮，資金撤離，新台幣都出現大貶值景象。

他提到，像1985年前後，台幣一度貶到40.6兌1美元；1997年台幣一度貶值到35.17兌1美元。假如兩岸要開打，不但外資要大殺台股，資金大規模外逃，新台幣一定大幅貶值，但今年新台幣升值強度超乎想像，這背後的底藴十分值得探究。

「今年外資大幅賣超台股達7100億元，淨滙出逾5000億，台幣不但沒有貶值，反而升抵彭淮南防線28.5元附近。」

謝金河認為，這代表有比外資滙出更大筆的錢滙入台灣。若兩岸開打，聰明錢長了幾百隻腳，老早就鳥獸散，怎麼還湧入這個超危險國度？白花花的銀子一定不會跟自己過不去，錢一定會往最有利的地方移動，台幣升升不息，正在訴說著台灣的未來。

(中時新聞網)