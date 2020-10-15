【反關台挺中天】盧秀芳 戴立綱 許甫 麥玉潔

中天新聞台執照12月到期，面臨換照，但國家通訊傳播委員會（NCC)竟首度為此要在26日舉辦聽證會，外界質疑執政的民進黨因無法容忍不同聲音、介入影響換證。中天新聞也不忍了，集合當家主播拍攝影片，強調「不許政治黑手關掉中天」，呼籲10月26日大家一起關注換照聽證會。

【反關台挺中天】周玉琴 林嘉源 陳諺瑩 張若妤

國民黨台北市議員羅智強日前爆料，指接獲消息稱「中天關定了」，呼籲社會共同維護新聞自由，引起高度關注，而國民黨主席江啟臣14日在中常會也指出，NCC史無前例就換照召開聽證會，量身打造、未審先決的意味濃厚，令人擔憂NCC早已有所定見，他呼籲大家可以有不同的政治立場，但應共同捍衛新聞自由與中華民國的民主憲政價值。國民黨前黨主席朱立倫15日也在臉書強調「不管你支不支持中天新聞，我們必須維護新聞自由、必須保障言論自由」，直指這才是民主自由法治的基礎，才能獲得真正的民心。

【反關台挺中天】盧秀芳 張雅婷 洪淑芬 簡至豪

而中天新聞主播盧秀芳、戴立綱、許甫、麥玉潔、周玉琴、林嘉源、陳諺瑩、張若妤、張雅婷、洪淑芬、簡至豪、馬千惠、鄭亦真等人也合拍影片，質疑「監督執政黨太用力」、「說執政黨不愛聽的話，所以中天新聞即將被關台嗎？」，強調「民主台灣不能只有一種聲音」，請社會共同關注10月26日換照聽證會。

【反關台挺中天】盧秀芳 戴立綱 馬千惠 鄭亦真

主播麥玉潔站出來呼籲。(中天新聞提供)

(中時新聞網)