花縣消防局今獲慈善基金會捐贈4千顆住警器，將有更多弱勢及火災潛勢風險較高族群受惠。（消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

火警來時，生死一瞬間！日前花蓮市南京街木造鐵皮屋遭火舌，幸有住警器即時發出濃煙鳴笛示警，讓住戶驚醒躲過死劫；花縣消防局今獲慈善基金會捐贈4千顆住警器，盼協助縣內火災高風險住戶安裝，及早偵知火災發生，爭取應變及逃生時間。

花縣消防局針對弱勢推動防火宣導，推廣民眾裝設住宅用火災警報器，自2017年開始全面為低收及獨居老人住戶完成住警器安裝作業；礙於縣府財庫有限，全縣目前安裝率僅57％。達成慈善基金會得知後，今捐贈4000顆住警器，盼協助弱勢族群免於祝融之災。

花縣消防局推廣民眾裝設住宅用火災警報器，自2017年開始全面為低收及獨居老人住戶完成住警器安裝作業，全縣目前已完成逾60％。（羅亦晽攝）

消防局長林文瑞感謝基金會愛心捐贈，他說，火災發生時，住警器能適時提醒住戶逃生避災，發揮預警效用，近年隨住警器安裝比例提升，平均每個月都有成功發揮功能的案例，效果逐年顯現；現在有了4千顆住警器強力支援，將會有更多弱勢及火災潛勢風險較高族群受惠。

消防局提醒，住警器維護保養也很重要，民眾平時需自主檢查功能正常性及電量，此外，若有誤判情形，請電話詢問消防人員，確保性能堪用，保障居家安全。

(中時 )