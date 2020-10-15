台北美福大飯店攜手擁有相同理念的台灣連鎖速食店始祖—頂呱呱，推出「頂呱呱假期」住房專案，10月23日起至12月29日止，雙人入住雅緻的行政客房，共享15坪的寬敞空間，房內特別陳設頂呱呱招牌人偶的「阿勇抱枕」，並在客房內品嚐頂呱呱炸雞消夜套餐，與三五好友一同品嚐其經典品項：經典原味炸雞、地瓜薯條及呱呱包，專案每晚7,999元起，39折的超值優惠。

台北美福大飯店，希冀透過觀光往來，推廣台灣本地文化，除了將台灣原生物種─台灣藍鵲與梅花鹿結合於客房內的裝飾及各餐廳的餐盤之上，館內的停車場也由台灣畫家親手繪製105個台灣風景名勝之地，在館內也能看盡台灣美景，此次亦攜手最台的速食業者─頂呱呱TKK推出「頂呱呱假期」住房專案，雙人入住典雅的15坪行政客房，三人以上則安排大器的21坪菁英客房，每房皆使用美國百年寢具品牌席夢思。

彩匯自助早餐及晚餐，由五星廚藝團隊把關，嚴選頂級食材，讓消費者體會澎湃又精緻的晨食體驗，在早餐時段除了既有豐盛的中式熱菜區、烘烤麵包和鮮蔬沙拉區，更獻上多道現點現做料理，南部風味的粉漿蛋餅、海韻飄揚的現煮海鮮粥及充滿日式風情的炒麵麵包；晚餐餐期則提供每位賓客一份位上主菜，可選擇日本A5和牛或者龍蝦身，以及無限取用的爐烤牛排、鮮美生魚片、印度美食區以及各式異國百匯料理。

夜間消夜時刻，由專人親送「頂呱呱炸雞消夜套餐」至客房內，囊括頂呱呱飄香四十餘年的明星商品：以獨門配方單層裹粉油炸，鎖住雞肉原汁的經典原味雞塊、堅持選用台灣在地甘藷，擁有生產履歷的地瓜薯條，以及使用雞皮包裹與香菇、豬肉拌炒的糯米飯，油炸成擁有酥脆和紮實口感的呱呱包，一次品嚐頂呱呱的經典之作。

閒暇時光，亦可至館內的戶外恆溫泳池放鬆身心，或至設備齊全的健身中心活絡筋骨，若想弛放身心靈，則可至以傳統日式三溫暖做為發想的「沐三溫暖」，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等設備，輕鬆卸下一身疲憊，由兩大台灣本土品牌打造的MIT假期，讓您在台灣也能好好玩。

(中時 )