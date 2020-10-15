台61線彰化縣伸港段區間測速系統爆瑕疵，台北市區自強隧道及辛亥隧道也設置有區間測速，目前仍是暫緩執法，北市警察局長陳嘉昌指出，區間測速自去年啟用後，大幅改善肇事發生率，待明年正式納入「度量衡法」管理後，會盡速把測速系統送至標準局檢驗，取得認證後再公告實施，盡快恢復執法。

有民眾質疑區間測速上路前沒有先取得中央核准認證，有違法之嫌，陳嘉昌回應表示，區間測速系統有遏止駕駛超速的作用，當初市警局啟用的立意良善，希望民眾諒解，而交通部也已開會決議，將區間測速列入「度量衡法」管理，並公告相關機器的設置標準檢驗流程，經濟部標檢局最快將在明年1月公布、最快2月重啟隧道區間測速系統，各縣市也可以馬上開始實施。

此外，在重啟區間測速前有幾個月的執法空窗期，交通警察大隊執法組長王均說，區間測速相機雖已暫停系統取締功能，但設置在隧道內仍保有警示意味，目前自強隧道車流、車速都算穩定，民眾也已經養成習慣遵守限速，但速相機都仍有持續通電，民眾若開太快，相機都會測速、拍照，警方也會視情況，派員架設「移動式三腳架測速照相機」來人工取締，至於明年起是否增加北市區間測速，仍有待觀察。

(中時 )