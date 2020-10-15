台灣樹屋協會籌備處前往通霄海水浴場建造樹屋，增進親子與樹的互動，倡導與樹共存的理念。（台灣樹屋協會籌備處提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣樹屋協會籌備處前往通霄海水浴場建造樹屋，增進親子與樹的互動，倡導與樹共存的理念。（台灣樹屋協會籌備處提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣樹屋協會籌備處前往通霄海水浴場建造樹屋，增進親子與樹的互動，倡導與樹共存的理念。（台灣樹屋協會籌備處提供／巫靜婷苗栗傳真）

台灣樹屋協會籌備處前往通霄海水浴場建造樹屋，增進親子與樹的互動，倡導與樹共存的理念。（台灣樹屋協會籌備處提供／巫靜婷苗栗傳真）

荷蘭建築師林祐楨今年初從國外返台後，催生台灣樹屋協會，趁著10月連假期間帶領20多名木工素人，前往苗栗縣通霄海水浴場防風樹林裡，搭起2座樹屋平台，利用海洋漂流木、木麻黃落葉等自然生態素材，加上廢棄輪胎鞦韆、藝術織網與國產疏伐木滑梯，打造「森態旅遊」新亮點。

林祐楨指出，台灣樹屋協會目前籌備中，透過臉書社團，1名社員剛好是通霄海水浴場露營區的委外廠商，極力推薦海水浴場的場地，現勘後覺得木麻黃防風林臨海深具潛力，因此決定辦理快閃樹屋活動，原定中秋連假建造、國慶連假拆卸，因此樹屋拆卸方便，卻因參加活動多為親子團，加上鎮公所希望樹屋久留，因此將延後至10月30、31日拆除。

林祐楨表示，台灣樹屋協會推廣「與樹共存、永續發展」的理念，期盼拉近人與樹的距離，進而導正錯誤的觀念，他提到，部分護樹團體對於蓋樹屋很反對，但多數人不知道在樹下玩，人們踩踏根系讓土壤過於紮實，反而使樹木不易吸收水分及養分，比蓋樹屋傷害更大。

他提到，這次快閃樹屋計畫，把樹下活動改到樹上，對於樹的養護相對地面活動很好，建造過程對樹也沒有傷害，過程綁繩方式固定，與樹接觸的部分用橡膠墊間隔，拆除後不留損傷。

林祐楨說，小時候曾來通霄海水浴場，也知道因為招標不順，現在海水浴場不能下水只能踏浪，雖然鎮公所希望樹屋永久留在當地，但因設計放越久越危險，因此在月底拆除前，暫時開放民眾拍照打卡，樹屋已拆除樓梯並設置告示牌，小朋友攀爬需家長看顧，若有意外因海水浴場沒收門票、沒保險，後果得自負。

(中時 )