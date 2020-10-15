中華電信(2412)今日正式取得Google Cloud Platform經銷商夥伴資格，成為同時取得Google Cloud Platform經銷商夥伴資格與Google Cloud Partner Interconnect合作夥伴；未來中華電信將提供台灣企業Google Cloud整體解決方案，在企業與Google Cloud之間透過Cloud Interconnect提供安全且穩定的雲端服務。

中華電信表示，要成為Google Cloud Platform的經銷商夥伴，必須具備全面及深入的Google Cloud專業知識，因此本公司運用自身的核心能力積極培養Google Cloud服務所需的技術人才，經過Google 嚴謹的審核認證後，正式成為Google Cloud 認證最具技術實力的合作夥伴。

Google Cloud Platform雲端服務，包含運算(computing)、儲存空間(storage)、虛擬機器(VM)遷移、資料分析、機器學習等多項產品，中華電信並提供多層級安全基礎架構、顧問式服務及專業技術支援，企業更可進一步結合Google Cloud Partner Interconnect應用服務，以連結到全球的Google Cloud平台，企業客戶可透過中華電信獲得低成本、高效率的資料傳輸接取服務，是企業客戶最理想的選擇。

在現今企業轉型發展中，上雲是協助企業成功轉型的重要關鍵策略，藉由網際網路和雲端運算，省去實體資料中心的建置及前期所需投入的大量成本，讓企業的開發流程可以更加靈活；而中華電信不僅能提供穩定且值得信賴的網路連線，更能提供企業完整可靠的Google Cloud解決方案，例如虛擬機器(VM)遷移以及混合雲解決方案，成為協助企業上雲的最佳後盾。

(時報資訊)