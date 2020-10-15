由經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的2020年台北紡織展(TITAS)於今(10月15日)圓滿結束，本屆展覽不畏疫情，有來自11個國家的356家廠商參展，展出規模達803個展位。今年參展大廠包括台塑(1301)、遠東新(1402)、儒鴻(1476)、旭寬、宜新實業(4440)、南緯(1467)等企業。據紡拓會統計，三天展期約有3萬2千人次的買家到場參觀採購，商機上看3千萬美元。

鑒於各國邊境管制尚未解封，國際買主無法前來台灣，本屆TITAS以線上線下整合行銷方式協助業者爭取商機，線上行銷措施包括：展商電子型錄、視訊洽談會、直播影片等，例如：有15個國家超過40個國際品牌與我國近百家業者進行實體或視訊的採購洽談會，亦有16場參展商的展出精華直播。本屆展覽特別舉辦的「醫療防護紡織品聯合發表會」與「台灣高機能性紡織品應用發表會」，更是座無虛席，對籌建國內紡織品供應鏈具有指標性意義，也將帶動台灣整體紡織產業向上發展。

台灣紡織業者因應疫情衍生之商機，快速轉型研發防護用紡織品，提前部署疫情的外溢效應商機，因此，本屆展覽結合「個人防護」、「機能應用」與「永續環保」的高端創新紡織品及相關後疫的紡織產品，在展會中受到高度青睞，而台灣紡織業者將紡織品融入生活化與時尚化，也廣受媒體關注及深入報導。

今年台紡織廠的展出包括：遠東新世紀FENC Hycare Staple Fiber for Facemasks口罩用纖維，於疫情期間對口罩用纖維供應不遺餘力，內層親水纖維每月供應達600噸，相當於十億片口罩用量。福懋興業因應疫情開發抗菌複合加工與抗靜電布的NEGA-STAT防疫用風衣夾克與防疫褲，全面守護個人安全。儒鴻企業Softform系列產品的減化製程，具備增加輕量透氣、彈性舒適與冬季保暖之三大創新機能性。南亞公司的「SAYA」環保回收絲，積極開發海洋回收絲及回收滯存胚布、色布的再製成纖維，讓循環經濟重啟新起點。台塑公司的「台麗碳絲」之碳纖維，廣泛應用於運動器材、風力發電葉片、汽車、建築補強等領域，適用於未來氫能源車綠能趨勢。旭寬企業Green Defense及Soft Cool Clean添加特殊強力抗菌因子之防護性布料，可除臭、長效及快速殺菌的銀離子纖維，促進血液循環與抗菌防護機能。宜新實業Magic BES新形態的生物可分解材料，能促使化纖廢棄物或是回收再製品，在厭氧及有氧環境下與微生物作用，避免回收素材的二次汙染。興采實業兼具醫療防護與永續性的SINGTEXR PROTECTOR與環保升級的AIRMEM-X，將回收工業廢料加生質咖啡油，讓時尚、環保與防疫做完美的結合。福懋興業A+智慧溫控衣結合紡織、通訊、電子與成衣製造業跨界合作的新一代創新紡織，透過手持載具如手機、平板、智慧錶等控制裝置無線連接至智慧衣，進行遠端調控發熱保溫服飾上的發熱及發光元件，使服飾同時達到安全警示功能。南緯實業在智慧衣領域深耕多年，在運動訓練、戶外休閒或遠端照護都能符合智慧衣著之應用，將時尚、智慧功能、機能合為一體，讓使用者體驗未來新生活。

(時報資訊)