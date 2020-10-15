總統府8月宣布開放美豬美牛進口，在這之前，衛福部曾邀請成大醫學院教授李俊璋進行風險評估報告，但花費的金額不到萬元，對比該專家幫科技部做的報告，價格差太多，且衛福部也未公開招標，被質疑報告有「特定方向」，但衛福部長陳時中表示，報告的價值不在委託的費用高不高，衛福部願請專家學者評估有無重啓調查的需要。

立委陳以信今出示政府公開招標的報告行情，其中衛福部委託的「長期照顧服務機構重大公共建設範圍及撰擬其稅式支出評估報告」為98萬5000元，食藥署委託的「食品藥物科技計畫先期作業規劃研析」為320萬元，食藥署委託的「食品大數據智能監控研究」則是750萬元。

對比李俊璋接受其他部會委託的研究，科技部的新生兒甲狀腺干擾物質暴露相關研究70萬元，壬基酚、雙酚A等物質的共同暴露攝護腺相關疾病的研究則是130萬元。相較之下，此次衛福部委託的風險評估報告卻只收9萬9990元。

陳以信質疑，這項報告費用太低，背後有沒有圖利的問題？有沒有特定的方向？衛福部長陳時中表示，李俊璋教授具有經驗，過去也曾做過相關風險評估，對國家很幫忙，且報告在於本身的價值，不在委託的費用高不高。

陳以信表示，他不是要挑戰李教授的公信力，但希望衛福部委託的研究不要讓外界質疑誰幫誰的忙，希望衛福部重啓調查。陳時中對此回應，會再請專家學者評估是否需要。

(中時 )