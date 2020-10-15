復盛應用科技（6670）15日召開董事會，通過與策略夥伴閎鼎資本旗下的士鼎創投，以16億元共同取得冰上、極限運動裝備專業代工大廠民盛應用（Minson）100％股權，持有85％股權、投資13.6億元的復盛應用，希望透過此一投資，引進冬季及非金屬運動裝備的客戶、產品線及生產製造能力，讓運動用品事業版圖更完整。

復盛應用董事長李亮箴15日表示，現今消費者，對於運動的需求，已從健康、競技，提升為一種生活體驗，Minson在冰上、極限運動產品，與復盛應用現有的高爾夫產品，同屬高端、戶外的休閒娛樂產業，隨著經濟水準普遍提升，這些運動持續吸引更多族群加入，未來極具發展潛力。

復盛應用總經理江慶生指出，他對Minson的製造技術、生產管理與客戶關係經營，印象相當深刻，兩家公司經營模式也相似，業務主軸互補，融合各自所長，將有利提升整體競爭優勢，對未來成長具有多方面策略意義。

復盛表示，Minson主要生產冰上曲棍球靴、滑雪靴、滑冰靴、越野摩托車靴、極限運動鞋靴、以及相關運動護具，為利基型、高單價、高度客製化產品，Minson的核心技術為塑膠射出、縫紉工藝及金屬沖壓三大領域的高度整合能力。

復盛指出，Minson總部位於台北，研發中心設於桃園，並擁有泰國6個生產廠區，且已累積數十年的製造管理經驗。Minson員工人數超過2,000人，與客戶互動密切，並維持長期的策略夥伴關係。

復盛表示，透過此次的投資，將全年四季運動相關裝配，納入經營範圍，運動用品事業布局將更為全面，此外，Minson泰國廠區的加入，也將使復盛應用，除了目前位於台灣、中國大陸、美國及越南的生產基地外，多出另一個在東南亞之重要製造據點，增加全球生產資源配置的彈性與靈活度。

(工商 )