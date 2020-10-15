麗緻餐旅集團線上旅展正式起跑，今年在餐飲、客房與湯券上各有突破。台北亞都麗緻大飯店首度推出新型態「餐廳聯合券」，單張8,360元，可任選館內任一餐廳享用，最高可體驗價值近萬元的巴賽麗廳和牛套餐與House Wine共四客。陽明山中國麗緻大飯店推出「紗帽溫泉房住宿券買一送一」、將於近期嶄新開幕的烏來璞石麗緻溫泉會館「燒湯湯屋雙人體驗優惠」2,960元、竹湖暐順麗緻文旅不到3,000元好入手。

麗緻餐旅集團表示，線上旅展的業績有逐年攀升的趨勢，因而於今年主力拓展通路銷售，台北亞都麗緻大飯店首推餐飲聯合券，讓消費者有更多選擇；烏來璞石麗緻溫泉會館將於近期重新開幕，倍受關注，也搶搭線上旅展推出優惠票券，創造更多話題。

隨著泡湯旺季到來，無論是硫磺泉的陽明山中國麗緻大飯店或是烏來美人湯的璞石麗緻溫泉會館，皆祭出5折起優惠商品搶客。陽明山中國麗緻大飯店平日適用「紗帽溫泉房住宿券買一送一」，含兩客早餐。「游泳泡湯貴賓券」則享有買5送2的優惠，每套4,990元的超值優惠，平假日皆可暢遊飯店內泡湯游泳設施；亦或是餐食皆含的平日「雙泉美食券」一套5張4,995元，可享買5送1之優惠。

即將於近期開幕的璞石麗緻溫泉會館搶搭冬日湯泉話題，本次旅展推出【燒湯湯屋】雙人使用湯屋1.5小時，限量50間，兩張一組的套票於旅展期間享有2,960元（74折）的優惠價，假日不加價更是於線上旅展期間廣受歡迎。對於計畫安排湯宿之旅的遊客，烏來璞石麗緻溫泉會館的【悅景客房】，在今年旅展中祭出46折優惠，每套住宿券兩張9,998元，明年的4-10月入住還有機會可升等至賞溪客房。

台北亞都麗緻大飯店 卓越客房超值2折住宿 首推三廳聯合券最高享近萬元饗宴以iPad智能為話題的卓越客房，暖橘溫暖色調打造，並配有一鍵可看Netflix的Sony BRAVIA，即便整天待在飯店內，也感到愉悅自在，旅展期間每張【卓越客房2,999】的超值體驗，最適合南北頻繁往返的遊客，體驗如家般的舒適。

輔於2020年6月全面更換新菜的台北亞都麗緻巴賽麗廳以法國1930美好年代Brasserie風格贏得許多饕家喜愛，今年再度推出巴賽麗廳999暢遊券，可使用於全新1,280元經典套餐或雙人文學下午茶，最高享71折優惠。首度推出【8,360三廳聯合券】，消費者可任選《天香樓-荷風雋品套餐兩客與西湖龍井茶兩杯》或《巴賽麗廳-和牛套餐與House Wine四客》或《巴黎廳1930x高山英紀LA SAISON套餐兩客與詩沛格蘭礦泉水一瓶》。

竹湖暐順麗緻文旅擁有「獨立冷暖空調」與「獨立對外陽台」，廣受遊客歡迎！【竹塹輕旅住宿券】線上旅展優惠每張2,500元（33折）入住並贈送雙人早餐。飯店內【凡爾賽餐券套票】以10張為一組，希望能獲取週邊商圈客群的青睞，除了享用價值680+10％元的主餐外，更可享BUFFET 吃到飽，每組原價7,480元，線上旅展優惠5,990元 ，買10張贈1張。

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