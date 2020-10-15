大陸商務部新聞發言人高峰15日表示，2020年以來，受到新冠肺炎疫情等多重因素影響，大陸服務貿易整體規模有所下跌，但逆差收窄、結構改善、知識密集型服務貿易占比不斷提高。其中，旅行服務進口的大幅下滑，是服務貿易逆差大跌的主因。

綜合港媒報導，大陸2020年前8個月服務貿易逆差比2019年同期減少一半，降至人民幣（下同）5,156.2億元。高峰在商務部記者會中指出，2020年前8個月服務貿易逆差大幅收窄，是最近幾年趨勢的延續，也是服務出口顯示出較強的韌性。

前8個月，大陸服務出口跌幅小於全球主要服務貿易國家，尤其是知識密集型服務出口逆勢增長8.5％，達到6,928.9億元，占服務出口總額的比重56％，提升5.5個百分點。出口增長較快的領域是智慧財產權使用費、電信電腦與資訊服務、保險服務。

高峰又指，2020年以來，受到疫情影響，大陸公民出境旅行大幅減少，前8個月大陸旅行服務進口下降46.2％，導致整體服務進口下降24％，此為服務貿易逆差大跌的重要原因。

(工商 )