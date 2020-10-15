侯怡君、何蓓蓓在民視八點檔《多情城市》飾演母女，日前民視娛樂節目《娛樂超skr》進棚直擊，見兩人邊吃臭豆腐邊拍戲，侯怡君開心說，每次看到《娛樂超skr》來探班心情都很好，因為拍戲到一段時間會需要外界的刺激，讓主持人小路、阿甘笑說「果然美女都喜歡被刺激」。

不過邊拍戲邊吃東西，還要把台詞順利講完，讓主持人小路、阿甘讚太厲害，侯怡君透露真的很難，所以自己會盡量選最小的泡菜，可以一口塞進去就不會吃得很難看，也方便導演後製剪輯。何蓓蓓則說自己愛吃臭豆腐，所以看到劇組準備熱騰騰的臭豆腐，忍不住直接拿最大塊的吃，結果在講台詞的時候，差點噎到，讓她直說以後要學侯怡君，選最小塊最不會影響演出的食物了。

何蓓蓓在《多情城市》中演孕婦，她雖不是第一次演懷孕，但這一次跟Gino是歡喜冤家，兩人在劇中有很可愛的互動，像Gino會幫她的腿按摩，也讓觀眾直呼超有愛。何蓓備透露，接下來在劇中兩人會有許多考驗，像Gino的前女友也出現了，自己也很期待劇情發展。

左起何蓓蓓、侯怡君及娛樂超skr主持人阿甘及小路。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》直擊《多情城市》拍攝現場，現場笑聲不斷。（民視提供）

(中時 )