誰說紅酒只能搭西餐、牛排？台北國賓大飯店國賓川菜廳自10月15日起首次推出「川菜搭酒」服務，嚴選館內高人氣的「掛爐烤鴨」、「椒麻雞」、「剁椒魚頭」等經典菜色，搭佐八款產自法國、德國、紐西蘭與智利等地的葡萄酒，讓飄香半世紀的正宗川味與異國佳釀碰撞出全新火花，帶給饕客耳目一新的餐酒體驗。

開胃菜「四季豆包餅」為國賓川菜廳獨創吃法，以特製酥香蔥油餅捲裹乾煸四季豆，一口嘗到爽脆與蔥香，搭佐勃根地的Aligote，清爽的酒體更襯豆類清甜，實為開胃首選；招牌菜「椒麻雞」使用川式作法將鮮花椒及青蔥調製成翠綠的椒麻醬汁，淋在彈嫩緊實的文昌雞腿肉上，整體麻而不辣，搭配紐西蘭的Riesling，酒體的絲滑圓潤與柑橘香氣均衡了椒麻醬的強烈後勁，讓雞腿肉的爽彈更加鮮明。

另一道「東坡肘子」則搭上日本勝沼釀造Monte山紅酒，此酒款的葡萄品種由富士山腳融雪泉水灌溉而成，整體飽含丁香與莓果風味，與東坡肘子辣中帶酸的滋味相互輝映；而以智利的Carmenere搭佐熱辣鮮美的「剁椒魚頭」最為合適，紅酒中能嘗到可可與橡木桶氣息，細膩的單寧則圓融了剁椒嗆辣感，餐酒搭配相得益彰。

饕客每來國賓必點的經典「掛爐烤鴨」，這次與德國Pinot Noir形成絕妙組合，烤鴨遵循古法以明爐懸掛方式烘烤，淋麥芽水風乾後外脆肉嫩，甘醇肉質令人齒頰留香，鴨肉肥美的油脂更柔和此款紅酒較鋒利的單寧口感，而其中的煙燻味則使鴨捲餅層次更豐富。

最後以甜點「豆沙鍋餅」為川菜饗宴收尾，鍋餅表皮金黃酥脆、內餡香甜綿密，最適合搭配西班牙的Moscato，酒精濃度僅7.5％的微氣泡甜白酒輕鬆易飲，倒入杯中可聞到荔枝與水梨般的清香，入口後則有淡雅花香竄出，一口鍋餅接著一口甜白酒，豐沛細緻的氣泡瓦解了口中的油膩感，果香與紅豆蜜味充滿口腔，久久不散。

(中時 )