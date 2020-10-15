新聞自由是民主指標！耳語滿天飛 綠營遭爆鐵了心要關中天？！《頭條開講》精華片段

國家通訊傳播委員會（NCC）將針對「中天電視」換發新聞台事業執照，於10月底舉辦聽證會，引發熱議。對此，財經專家「憲哥」賴憲政日前在政論節目中則說，「民進黨當初你的立黨的時候，你的黨綱裡面寫得清清楚楚，所以台灣不能只有一種聲音」。

賴憲政在政論節目「頭條開講」中談到，「其實現在兩岸非常緊張，大家都知道台灣跟大陸政權不一樣的地方，就是一個是集權，一個是自由，那我們跟大陸不一樣的地方有三個，分別是新聞、言論、遷徙自由，且多元化、多元文化和多元的言論自由，是我們引以為傲的資產，那你現在要跟中國大陸政權打，我們全民要重仇敵愾。」

賴憲政認為，「如果說台灣形成一言堂的話，要怎麼重仇敵愾，要怎麼跟大陸打，希望全世界自由國家說因為台灣寶島就是一個自由的堡壘，一定要支持，但如果你跟大陸一樣都是一言堂，其他國家有什麼理由說服他們子弟，說服他們的軍隊來保護台灣，我想這是一個非常簡單的問題。」

另外，賴憲政進一步指出，「更何況美國立國精神就是這樣，民進黨當初立黨的時候，你的黨綱裡面寫得清清楚楚，所以台灣不能只有一種聲音，台灣是一個多元的社會，台灣越多元競爭力越強，你想想看唐朝唐太宗還特別說，怕自己講錯話，就設了一個諫官就是魏徵，其實民黨應該不會那麼小鼻子小眼睛，因為現在你已經是一個國內最大黨也是國內政權，應該不會那麼小鼻子小眼睛才對。」

(中時新聞網)