90歲高齡的陳輝堂抗癌成功，去年第14度成功攻頂玉山。他60歲才從大通電子退休，並自行創業，年輕時曾擔任教職，也進入日商公司一路當到經理主管職。他靠著樂觀和意志力戰勝病魔，也勉勵大家一定要保持規律運動、保持樂觀。（謝瓊雲攝）

建大總裁楊銀明（右）認為昔日恩師陳輝堂能對抗癌細胞、戰勝病魔，靠得是不服輸的意志力，這對於企業經營而言同樣重要。（謝瓊雲攝）

員榮醫療體系總院長張克士（右）大讚陳輝堂的養生之道，非常符合現今的科學實證。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄指未來將會不定期舉辦市政座談交流，向顧問團請益。（謝瓊雲攝）

員林市公所聘請100多位政、商界人士擔任榮譽顧問，15日首度在禮堂舉辦市政顧問團交流，擔任總團長的建大工業總裁楊銀明，請來高齡90歲的小學恩師陳輝堂談養生；楊銀明說，陳老師確診攝護腺癌末期，沒被癌症打倒，還成功攻頂玉山，這種不認輸的意志力，同樣可應用於企業經營上。

出身南投市山區的陳輝堂師範學校畢業後，陸續在明湖、員林和中山國小任教，還考取儲訓校長資格，卻毅然決然辭職，歸零進入日商電子公司，從基層技術員一路晉升品管與研發單位經理，被挖角退休後又自己創業。

前年因血尿就醫，確診攝護腺癌末期，他一度心灰意冷、唉聲嘆氣，獨自在家忍受病痛；直到昔日學生鼓勵，讓他決心轉念振作，把每一天都當成最後一天，努力進食、強打精神繼續登山，一年後竟成功讓癌症指數回歸正常值，去年5他第14度攻頂玉山，慶祝重生。

陳輝堂說，人都會病，癌細胞人人都有，學習與它和平共存！不要小看自己，永遠都有無限可能，他至今維持規律運動、天天爬溪頭等小山，保持樂觀，隨時都能彈琴、高歌；呼籲大家少煩惱、別吃太好，為自己訂一個值得努力的目標。

副團長、員榮醫療體系總院長張克士則補充，養生之道4大要點，就是適量飲食、適度運動、適時睡眠和適度紓壓，亦即均衡合理膳食、戒菸限酒，再加上運動、維持心理平衡，就可以提升免疫系統，和體內的癌細胞抗衡；平時多食用金針菇、牛樟芝或黑木耳等也對於免疫系統有所助益。

員林市長游振雄表示，後疫情時代，很榮幸邀請到2位CEO演說分享自身經驗，未來也將不定期舉辦交流座談，向顧問們請益，藉由他們的建言與興革建議，做為市公所政策推動的重要參考，攜手創造幸福員林、美麗城市。

(中時 )