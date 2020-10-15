佐倉運動公園無障礙環境營造第1期工程今舉行開工祭拜儀式後，市長魏嘉賢與公所主管以及多位市代現勘。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉賢說明佐倉運動公園的規劃目標。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市內具有百年歷史的佐倉公墓，已禁葬30多年，土地變更為公園用地，但墓區廣大，遷葬速度緩慢，花蓮市公所加速規劃轉型為運動公園，今天舉行公園無障礙環境營造第一期工程開工儀式，市長魏嘉賢說，後續將爭取興建「全民運動館」，計畫申請明年度花東基金，預計2年內將佐倉全區起掘公告期滿無人認領的無主墓。

花蓮市公墓（佐倉公墓）從1988年7月起，依據都市計畫通盤檢討變更為公園用地，同時間頒布禁葬令，不過由於公墓區從日治時期就開始使用，過去高達2000多座墳墓，多年來公所以勸導、清查的方式，慢慢的讓後代家屬遷葬他處，現在已剩餘約100座，但遲遲未見後人協助處理。

公所指出，佐倉公園自2016年魏嘉賢上任以來即指示積極改善環境，一掃30多年來民眾對佐倉的刻板印象。魏嘉賢說，已爭取到體育署600萬元前瞻計畫，鋪設1萬6千平方公尺多功能運動草皮，今年又爭取花東基金2000萬辦理串聯道路改善，透過活化佐倉的政策，大幅翻轉民眾對佐倉的刻板印象。

這項工程將把園區內的道路截彎取直，原本5米的道路則拓寬為7.5米，另外還將新設排水設施，裝設路燈以及整地，讓環境更加人性化。

魏嘉賢說，佐倉運動公園規劃分為遠中近3個方向，占地9.7公頃的佐倉，未來將會是花蓮市、吉安鄉、新城鄉共同生活圈中心，現將施作無障礙環境營造，第一期工程預計明年2月完工，屆時可緩解中央路車潮，透過活化翻轉，預期可帶動花蓮市西區發展。

魏嘉賢說，計畫爭取興建的「全民運動館」，規劃設施健身房、瑜珈教室、韻律教室、全齡體能訓練場、綜合球場等，希望帶動全民運動風氣，讓花蓮市成陽光健康城市。

(中時 )