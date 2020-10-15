前女子團體「KARA」成員具荷拉，去年11月被發現在家輕生身亡，結束年輕的28歲生命，死訊曝光震驚各界，據悉她生前飽受憂鬱症所苦，其中包含與造型師前男友崔某之間的愛恨情仇，而讓整起事件從感情糾紛升格為官司的，是崔某拿偷拍的性愛片威脅具荷拉，而今天法院對此案進行最終審判，崔某僅被判1年，讓眾人替具荷拉叫不平。

2018年具荷拉與已分手的崔某，因家暴及偷拍性愛片鬧上版面，兩人互告傷害罪，具荷拉一度被揍到子宮出血，而因此案，崔某拿出偷拍性愛片威脅她，具荷拉公開表示，當時被崔某威脅時，嚇得在電梯前下跪求饒，事情曝光後，崔某遭到外界強烈撻伐。

具荷拉與崔某的官司，去年8月進行了1審，當時法院判處崔某有期徒刑1年半、緩刑3年，但今年7月二審開庭，崔某刑期竟是比先前降低了半年，甚至「非法拍攝」這項罪名還不成立，引發外界極度不滿，具荷拉家屬也不願輕縱，因而上訴到大法院。

韓媒報導，大法院今對崔某涉嫌對具荷拉恐嚇威脅一案，做出了最後裁定，維持了二審的判決結果，那就是崔某毆打、恐嚇具荷拉等罪名成立，但非法拍攝性愛片這項無罪，刑期則是維持有期徒刑1年，而最終結果公布後，具荷拉哥哥也給出回應，透露在二審之後，崔某完全沒來談和解，也沒有道歉，因此對於判決結果表示遺憾但只能尊重，讓網友們聽了好心疼。

(中時新聞網)