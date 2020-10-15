美國國務卿蓬佩奧14日稱，美國向世界糧食計畫署提供了43％的預算，是中國大陸提供資金的700多倍。在中國推動的疫情大流行擾亂世界各地供應鏈和糧食供應之際，這種援助顯得更加重要。美國人道主義領導力活躍且良好，與中國大陸對全球食不果腹者的作為形成鮮明對比。對此，大陸外交部發言人趙立堅今天（15日）回應，中國大陸長期和世界糧食計畫署保持良好合作，積極在力所能及範圍內向計畫署提供資金，支持其開展人道主義援助。蓬佩奧的言論是對中國大陸的無端指責，陸方堅決反對。

趙立堅今天在外交部例行記者會上表示，新冠肺炎疫情暴發以來，陸方積極響應聯合國等國際組織倡議，回應相關國家請求，向受到疫情和蝗災影響的有關國家提供技術支持和物資援助，並向十多個國家提供緊急糧食援助。同時，支持中國大陸企業與糧食計畫署合作在華設立臨時倉庫，迄今已向100多個國家和地區運送大量抗疫物資。

趙立堅以統計數據為例指出，2016年以來，中國大陸政府共向計畫署提供逾1.55億美元捐款，雙方共簽署16份緊急糧食援助捐贈協議，為750多萬人口提供緊急糧食援助。

趙立堅表示，糧食安全事關人類生存之本。發達國家應按時足額履行官方發展援助義務，為發展中國家創造開放包容的發展環境，為發展中國家提供更多幫助。作為發展中國家，陸方將繼續同世界糧食計畫署等各方一道，攜手維護全球糧食安全，共同創造一個無飢餓、無貧困的世界。

趙立堅強調，「對別國甩鍋推責無法掩蓋自身抗疫不力的事實，大搞單邊主義、毀約、退群對多邊主義和國際合作的破壞力更是有目共睹。在這些問題上，世界人民的眼睛是雪亮的，國際社會自有公論。」

(中時 )