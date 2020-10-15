桃園市八德區公所為美化市容，利用和強路鄰近大湳交流道約2.1公頃停耕、休耕田，進行綠肥花海及立體綠雕，並採用泰國大象、荷蘭風車、木鞋模樣，不少民眾經過直呼超可愛，令人彷彿「僞出國」，預計到月底結束展出。

八德區長邱瑞朝表示，為了美化市容，也活化休耕農地，因此利用大湳交流道附近休耕、停耕的農地，作為花田、綠雕意象景觀。其中花田採用向日葵、黃波斯菊、百日草等綠肥，開花後呈現多層次景觀。不少民眾經過，還會停車下來觀賞、拍照，邱瑞朝也呼籲，民眾觀賞同時，不要破壞花草綠肥，也不要隨意碰觸，讓大家都有觀賞的機會。

桃園市八德區公所為美化市容，利用和強路鄰近大湳交流道約2.1公頃停耕、休耕田，進行綠肥花海及立體綠雕。（賴佑維攝）

此外為增加景觀，還用綠雕做成泰國大象、荷蘭風車、木鞋模樣，公所農經課長周佩潤表示，綠雕是用鐵支架先做成景觀雛形，再搭上盆栽，風車的葉片還真的會隨風轉動，模樣相當療癒。她說，歡迎民眾前往拍照，不過附近是交通熱點，也沒有適當停車地點，也請民眾走遠一點，將車輛停妥在安全處，再沿著人行道步行前往。

周佩潤又說，綠雕9月底施作，至於景觀綠肥則是7月底開始，近日開始開花，將一直維護到10月底，估計屆時花應該陸續凋零，歡迎民眾把握花期。她也說，希望景觀作物的主題，呈現農村不同面貌，盼作為示範點，也鼓勵農戶有效活化休耕農地。

(中時 )