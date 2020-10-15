WPP集團與凱度研究集團15日共同發佈2020年「BrandZ最具價值中國品牌100強排行榜」，最具價值的100個大陸品牌合計總價值達到9964億美元，年增率達到12％，並以阿里巴巴集團蟬聯，成為最具價值品牌，總價值達1532億美元，約當於4個第5名的華為。至於第2名則是騰訊集團，而第3名由貴州茅台搶下，較上年進步2名，更被評為「最高端的中國品牌」。

根據新浪財經報導，值得注意的是，大陸品牌迅速擴大國際影響力和地位。回顧「2006年全球最具價值品牌100強排行榜」時，大陸僅一個品牌入榜，但今年大陸品牌已拿下17個席次，除比去年增加兩個，也成為上榜數第二的國家，僅次於51家上榜的美國。

這次新上榜的品牌中更有5家屬於獨角獸公司（公司市值超過10億美元公司）。除抖音之外，還有第25名的快手平台、第71名的房地產經紀自如、第67名的科技品牌今日頭條、第91名的知乎。同時大陸運動品牌李寧也繼2013年上榜後，今年回鍋拿下第99名。

(旺報 )