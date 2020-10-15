「中天新聞台被關定了」的說法甚囂塵上，傳出民進黨祕書長林錫耀昨天在中常會中透露，早在6年前馬英九執政時，NCC委員就非常勉強地通過中天換照，中天表現如何民眾自有公評。馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，馬前總統任內從未干預NCC獨立行使職權，現在民進黨政府走「東廠」路線，連NCC審查中天新聞台換照都如此，若NCC「東廠化」，將是台灣的悲哀、民主的倒退。

蕭旭岑說，在馬英九總統時代，無論媒體如何監督、批判，從沒有任何媒體需擔心被威脅或箝制，但現在政府則是走「東廠」路線，從促轉會、黨產會、北檢，乃至於現在NCC審查中天新聞台換照案，媒體界已有「寒蟬效應」出現。

他指出，如果連NCC都「東廠化」，戕害多元言論及媒體自由，將是台灣的悲哀、民主的倒退。

蕭旭岑強調，民主國家最重要的就是多元言論與媒體自由，馬前總統做到了，任內也從未干預NCC獨立行使職權，現在蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌，會不會因為馬英九是他們的心魔，就刻意要跟馬英九不一樣，全民都睜大眼睛在看。

(中時 )