美國財政刺激方案出現僵局，新冠疫苗開發進度受阻，美股周三全面收跌。令媒體傳出阿里旗下螞蟻金服已遭美國列入貿易黑名單，阿里暴跌，拖累港股全日表現。
周四香港恆生指數收跌508.55點或-2.06%，為24158.54點；恆指午後一度大跌564點，但在十日均線見支撐。國企股(H股)收跌158.49點或-1.60%，為9762.28點。
包括騰訊控股的軟件服務股領跌3.5%，為表現最差的板塊，次為其他金融，跌1.95%。
阿里巴巴大跌4.3%，收報284.8港元，為今日表現最差的藍籌股，成交金額第二大，為77.4億港元。阿里旗下螞蟻金服目前正準備在港股IPO，消息傳出美國務院計畫將螞蟻金服列入實體清單。螞蟻金服回稱，未知行政部門的討論，其主要業務在中國，對中國市場前景感到興奮。
騰訊為交易金額第一大，跌3.7%，報552.0港元。
恆生科技指數暴跌3.5%。除上述科技股，美團跌4.8%，經東跌3.89%，小米跌3.44%。
太陽能光電股集體下挫，陽光能源跌13%，福萊特玻璃跌9%。
(時報資訊)
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