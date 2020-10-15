針對是否有取得華為供貨許可的傳言，台積電(2330)總裁魏哲家今日於法說會對此不作評論，他表示，台積公司遵循法令規定，禁令規範9月15日後不能出貨，第四季已沒有出貨華為。

此外，近來8吋產能供不應求，法人詢問台積電8吋代工價格是否因此調漲，魏哲家說，台積公司與客戶是夥伴關係，重點在於台積電對客戶的價值，不會趁機漲價。

先前陸媒報導指出，從之前英特爾、AMD相繼傳出可以繼續供貨給華為的消息來看，美國商務部並不會完全封鎖華為，指台積電獲准部分供貨華為。台積電先前已澄清，指此為不實市場傳聞，公司也不回應不實的市場傳聞。

台積電董事長劉德音在上一季法說會上就指出，隨著美國出口規定改變，台積電自5月15日後不再新接華為訂單，120天寬限期之後，也就是9月15日之後將不再出貨華為。

(時報資訊)