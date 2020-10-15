全台最大眼鏡通路商寶島科(5312)旗下主品牌寶島眼鏡今年歡慶40週年，持續打造多面向價值與服務，今年大動作引進來自德、法的專業高規驗光儀器，目前全國351家門市已有100家升級配置，除了門市硬體設備及完整驗光流程全面升級之下，也運用店點分布廣而多的優勢，提供社區居民眼睛健康快篩的服務，若是發現民眾有眼睛病變的前兆，也將協助轉介到醫療院所，協助民眾精準把握黃金時間，杜絕延遲就醫的狀況發生。

寶島眼鏡總經理蔡宜珊表示，長年的店頭經驗累積讓我們看到台灣消費者對於視力保健習慣的不足及需求，寶島眼鏡作為全台覆蓋率最高的眼鏡通路，有責任提供最完善與全面的配鏡檢測服務，並成為社區視力保健的第一道防線。

台灣擁有高度近視人口比率，約2000萬人近視或有視力矯正需求，尤其隨著近十年網路時代來臨、3C電子用品幾乎百分之百普及，根據中華民國眼科醫學會2019最新調查指出，台灣人每日使用3C用品的總平均使用時數為10.7小時、等於一天3分之2的使用時間。然民眾的視力保健習慣卻並未隨著用眼趨勢成長，視力衰退及痠澀隨之成為現代人的文明病之一，據寶島眼鏡《全民視力保健習慣調查》顯示，近7成國人並未了解自己真正的近視度數與用眼狀況，並超過5成國人沒有定期驗光的習慣，造成許多民眾常等到眼睛感到強烈不適才考慮就診。

寶島眼鏡更翻轉「快速驗光」的普遍觀念，相比一般驗光5到10分鐘就簡單結束，寶島眼鏡的專業驗光流程至少長於30分鐘，比照國際最高標準，並依據每位民眾眼睛使用狀況不同，提供個人化評估解說，整體視力保健檢測流程完善。除了專業儀器與人員服務模組的設備升級，寶島眼鏡也進行全面數位升級，門市導入AR彩色隱形眼鏡試戴系統及EYESmart線上鏡框AR試戴、極智焦距定位儀等技術，跟上數位轉型趨勢，目前有效會員已超過200萬人，提供消費者最舒適、便利的購買體驗。

(時報資訊)