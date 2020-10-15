針對台灣將於明年正式上路的「用電大戶條款」，電源管理廠-台達電(2308)於2020台灣國際智慧能源週舉辦「台達智慧能源競爭力論壇」，希望可以在盤點儲能應用與關鍵技術與大型電力設備安全性驗證之外，搭配企業在邁向綠能時的財務面思考，協助企業穩健落實綠能轉型。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達深耕能源技術發展，當用電大戶的管理政策進入落實階段，台達藉由長期參與觀察國際間的綠能轉型，分別透過線上與實體活動與市場溝通，了解台灣企業在落實政策上的疑慮與問題。

在綠能發展中，儲能系統能有效協助能源調控應用，透過調度與調節解決電網問題，提升可靠度與能源使用效率，儲能系統可舒緩供電端的壓力，在用電端更有支援電網應用、優化電費支出、最佳化再生能源發電效益、輔助廠區用電等「斜槓」優勢，台達希望可以藉由自身經驗，有效協助台灣企業做出最適己之規劃，並期望透過這次論壇，集結業界觀點與重要議題，提供企業從技術評估到安全、財務等實務資訊，從國際趨勢分析企業該如何正確掌握儲能系統建置以及能源管理與安全，多層次思考綠能落地的實務步驟。

台達近期先後完成台電目前裝置容量最大的金門夏興電廠儲能系統及彰師大百萬瓦級儲能示範系統。在這兩項大型專案中，除了供應能源基礎設施所需的硬體設備，也提供儲能系統投資效益評估、客製化方案規劃、出廠前測試、施工建置到教育訓練等服務，更搭配自行開發的能源管理系統，提供一站式解決方案。

張建中表示，企業在思考儲能關鍵技術時，可以從「能源調控」、「能源管理」、「電力轉換」與「電池管理」四大面向，來探討從電池芯、電池系統、儲能系統整合到可以斜槓思考的控能應用；台達內部設有「電池品質工程實驗室」，可進行電池系統的認證以及持續性與信賴性測試；也透過資料庫的建立與模擬預測工具，協助客戶依據使用模式進行電池壽命預測與試算，以達到最佳化系統配置。

(時報資訊)