位於嘉義知名的求子媽祖廟「配天宮」，日前中午上演一齣「八點檔糾紛」，一輛白色轎車停在配天宮前面，一名光頭男子抓著車門，對車裡一名男駕駛大吼大叫，一旁有一名女子似乎試圖阻擋，發生激烈拉扯，沒多久警察到達現場，光頭男這是向警察大喊「通姦」，讓路人看的一頭霧水。

配天宮是知名求子聖地(圖/中時資料庫)

網友將這段影片分享到社群，影片中主角2男1女，根據了解都是雲林人，女子是光頭男的妻子，而光頭男不滿妻子與已婚男「小王」一起開車出遊，因此也開車尾隨妻子，一路跟到配天宮廣場前。

等「小王」停車後，光頭男也停車並衝到駕駛車門旁，直接拉開車門大喊「給我下來」！但駕駛男子不願意下車，兩人僵持一會，路人見狀況有點緊張，於是報警處理，警察到場關心3人究竟生什麼事，並勸光頭男「雖然通姦除罪化，但仍可循民事提告」。

不過，光頭男在配天宮與妻子互相拉扯，涉嫌對妻子施暴，因此妻子決定對光頭男通報家暴，警察也只能在調解過程中，不斷勸光頭男控制好情緒，不要因為一時情緒失控，從婚姻受害者變成加害者。

(中時新聞網)