根據日本多家媒體報導指出，不少日本與運動員在比賽時經常遭到民眾刻意拍攝隱私處，並且上傳至網路上，引起許多女運動員的抗議，日本奧運大臣橋本聖子在受訪時表示，日本奧運打算採取對策打擊這種無恥行為，日本法務省也有意將「偷拍」行為入罪，並且在明年東京奧運會前推出法案。

《日刊體育》報導，多位田徑女選手在8月聯名向日本田徑協會投訴，有人刻意在比賽期間偷拍她們的隱私部位，搭配淫穢的文字公布在網路上，除此之外，體操與游泳女運動員也經常成為受害者。

橋本聖子說，創造一個安全比賽環境是非常重要的，我們必須避免運動員承受不安心理壓力與情緒。

日本奧會表示，將研擬對策防範這種事情發生，針對初中、高中、全國比賽則會召開公聽會了解實際情況，並且與各單項協會密切合作。

然而僅靠日本奧會的力量確實不足，因此，《朝日新聞》報導，日本法務省考慮將「偷拍」這種行為入罪，日本田徑協會法律顧問工藤洋治表示，有可能以損命名譽或是侮辱入罪，考慮到受害者愈來愈多，因此可能會透過新的立法來實現嚴懲惡徒。

不少日本媒體推估，相關法案有可能在明年東京奧運開始前正式上路，因為如果在東京奧運期間發生相同情況的話，將對日本的形象帶來嚴重打擊，因此，明年東京奧運會上那些打著攝影旗號行無恥之事的「攝狼」將遭到嚴厲打擊。

(中時 )