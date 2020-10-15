北市府2010年因應花卉博覽會，在12區推出新型的區花門牌，但議員許家蓓15日質詢揭露，北市近112萬面門牌卻僅有29萬面有換區花門牌，比例僅25.9％，而新北市府不到1年就換近10萬面門牌，效率比北市高。民政局長藍世聰答詢，是議會2018年認為不急而刪預算，但明年可開始換，2022年換完。

許家蓓指出，換發的29萬面新門牌中，有17萬面是因路名或行政區調整而不得不換，而近年換發新門牌的數量持續下滑，已連續3年、每年換不到1萬面區花門牌；據規定，若因路名或行政區調整致使需換發門牌，民眾可免費更換，反之則需收取64元規費，但規費並不貴，她認為換發狀況不佳是因宣傳及誘因不夠，民政局需檢討。

許家蓓表示，反觀新北市府，2019年推出新型門牌並開始換發，截至今年8月已換發將近10萬面門牌，新北比台北晚10年開始換門牌，卻只用了不到1年時間就追上北市3分之1的進度，甚至可能超前北市完成全市門牌換發。

「北市莫再消極牛步！」許家蓓認為，即便新北是免費換門牌，但至少有執行力，還喊出2022年底全面換發門牌，北市門牌卻新舊並陳，容易造成市容景觀雜亂，舊門牌已使用30年，顏色單調，民政局應積極推廣區花門牌，非消極被動受理換發。

藍世聰答覆，自費64元雖不貴，但民眾可能還不習慣拆下門牌去換新門牌，市府2018年曾提出更換門牌，但當時議會認為不急，所以預算被刪，若議員有要求，北市會開始規畫，可從明年開始換，預計2022年完成。

(中時 )