據路透10月15日報導，2名知情人士透露，美國國務院已向川普政府提交了一份提案，要求在螞蟻集團上市之前，將其列入一份「貿易黑名單」。大陸外交部發言人趙立堅今天（15日）在例行記者會中表示，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

趙立堅表示，陸方一貫反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸權行徑。美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，為各國企業在美國投資經營提供開放、公平公正、非歧視的營商環境。陸方將繼續採取必要措施，維護中國大陸企業的正當權益。

路透報導指出，值此之際，川普政府中的對華強硬派正試圖傳遞一個信號，阻止美國投資者參與螞蟻集團的首次公開募股（IPO）。

此前有消息稱，螞蟻集團計畫最早於10月在香港、上海兩地上市，市值可能達到創紀錄的350億美元。螞蟻集團最新表態稱，其上市流程正在兩地有序推進，但沒有預設的時間表。

(中時 )