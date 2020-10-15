中美貿戰、新冠疫情，全球服飾廠「出走中國大陸」，東南亞供應鏈受惠；聚陽（1477）董事長周理平15日指出，聚陽擴產計畫下半年已經重啟，明年會加速，包括南、北越以及印尼等地，也將規劃投資孟加拉，預估明年的產能最多可增2～3成。

目前聚陽在海外5國已設有生產據點，周理平指出，2021年下半年將評估是否增加第6國增點，目前屬意孟加拉，看上的是當地人工便宜、英語溝通無礙以及紡織供應鏈水平佳。

今年第4季表現，聚陽指出，因來到傳統淡季，加上受到原物料價格影響與新台幣走勢強勁，將影響營收表現，不過出貨量較去年同期有雙位數成長，獲利雖不及旺季，但也將優於去年同期。

至於明年的營運，周理平指出，疫後，居家休閒、運動服飾、睡衣類訂單回流動能強，將會是明年成長主力，聚陽手中訂單能見度到明年上半年，2021的客戶訂單已經很明確，主要的客戶明年都在成長，也有新客戶的加入。

身為防疫國家隊成員之一，周理平指出，聚陽今年在口罩和防護衣的訂單，大概有5,000萬美元的出貨成績，在疫情趨緩下，明年估可能只有今年的3成。

聚陽指出，公司的防護衣，已經從年初提供國家隊醫療級，進一步切入第二代的生活和流行的抗疫隔離衣，例如居家或商務人士出國的抗疫隔離衣。

周理平強調，後疫情時代，具防疫功能的服飾、口罩及防護衣等防疫產品，將成為民眾日常所需必備的，因此，聚陽已把口罩和防護衣等防疫產品，視為長期的多元產品發展的一環。

聚陽的防疫產品，已接到來自歐美客戶下單，將自明年起開始出貨；國內部分則是配合政府需求出貨。此外，聚陽也計畫在超商通路推出日常防護衣，訴求將防疫產品融入日常生活。

2020年「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」，從15日起展出，今年聚焦「防疫產業生態系」及「智慧醫療」，聚陽也應邀參展，主要是提供防護和智能服飾展出。

(工商 )