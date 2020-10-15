國民黨立法院黨團連日來緊盯瘦肉精美主議題，15日再度召開記者會質疑，政府8月28日就宣布2021年元旦開放瘦肉精美豬，卻到9月4日才召集專家召開食營諮議會，在15人與會有10人反對或有疑慮下，政府隔天仍公布萊劑殘留容許量，簡直把專家學者當塑膠。

國民黨團抨擊，衛福部規避《採購法》以「少10元」做出風險評估報告，再依據此風險評估報告召開位階比「風險評估諮議會」低的「食品衛生與營養諮議會」，在10人反對或有疑慮萊劑美豬下，隔天仍宣布萊劑殘留容許量，國民黨團向衛福部索取會議相關發言內容，竟然只提供去識別化且摘錄過的會議紀錄，不僅僅把專家當塑膠，甚至把國會議員當作「賊」？害怕什麼？國民黨團要求政府，立即公開會議所有內容與影音檔，不公布、絕不審查。

國民黨團總召林為洲表示，衛福部在9月4日召開所謂的「食品衛生與營養諮議會」，為的是因應蔡英文總統在8月28日宣布明年元月1日開放含有萊劑的美豬全面進口，諮議會後決議結論，替萊劑美豬背書，即便是參與會議15位專家學者中，有10人反對或有疑慮萊豬進口。

國民黨團說，衛福部長陳時中依此決議，作為開放萊劑美豬，在所謂「安全容許標準」下的理由，向國人宣示萊劑美豬沒有安全疑慮。林為洲指出，事實上在開放含萊劑美豬之前，行政院應該召開食安會報，邀集專家學者共同討論因應對策，且必須對豬農、消費者以及國會報告、說明，但是行政院食安會報根本沒有召開，意圖用一場所謂的「食品衛生與營養諮議會」決議欺騙國人。

林為洲表示，國民黨團向衛福部索取「食品衛生與營養諮議會」完整會議資料，衛福部竟然只提供以ABC為代號，刻意隱密發言識別、匿名還經過摘錄的會議發言紀錄。此外，在參與15位專家學者中，有高達10位發言反對。

林為洲舉例，反對理由包括：完全反對含瘦肉精美豬進口、認為CODEX標準不適用國人飲食習慣，國人吃豬肉比全世界國家要多，尤其是我們吃內臟，美國人不吃內臟，怎麼能用同一個標準？國民黨團譴責衛福部不敢公布會議完整記錄，衛福部把專家當塑膠，直接按照CODEX當標準，把PPB改成PPM，比CODEX標準寬鬆，唬弄國人、罔顧國人健康。國民黨團呼籲民進黨既然要進口含萊劑美豬，就要有勇氣面對昨是今非，承擔政策改變責任，必須向國人講清，改變的原因，以及決策過程。

國民黨團書記長林奕華表示，國民黨團發現政府在美豬開放決策流程中有很多違法之處。衛福部召開所謂的「食品衛生安全營養諮議會」，是根據2019年1到3月用9萬9990元規避公開招標，私下委託一位教授完成風險評估報告，這份風險評估報告，成為衛福部在9月4召開「食品衛生與營養諮議會」的依據。

林奕華指出，這份「少10元」的風險評估報告，除了規避公開招標，也規避一般研究案需做結案報告，需要經過委員審查、開會給予結案意見等應該要有的法定程序，全都省掉。

林奕華指出，如此粗糙的風險評估報告卻當成諮議會討論依據，若按照《食安法》第四條規定，食安風險評估要由「風險評估諮議會」來處理，現在衛福部沒有用風險評估諮議會做，而是用規避公開招標的方式做出唯一一份的風險評估報告，公開違反《食安法》第四條由教授取代風險評估諮議會，甚至召開位階更低的「食品安全與營養諮議會」。

更誇張的是，向衛福部索取會議記錄，衛福部只提供2頁會議紀錄，經過多次索取，衛福部才給出只是發言摘要，全部去識別化，甚至以英文字母標示發言人的身分。

林奕華指出，在與會的10位專家反對萊劑美豬或有疑慮，表達不贊成立場，還有人直言「若沒有做任何處理，就是不負責任，我無法背書」。但諮議會下所做出的決議，竟然是「同意訂定萊克多巴胺在豬之肌肉、脂（含皮），及其他可供食用部位為0.001ppm………」林奕華要求蔡政府、衛福部必須公開完整會議紀錄和影音檔，如果連會議內容都不敢公布，國民黨團會堅持「不公布，不審查」的立場。

(工商 )