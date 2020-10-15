恒生指數15日低開133點，報24,533點，午後跌幅擴大，最多跌564點，低見24,102點，隨後跌幅收窄，終場收報24,158點，下跌2.06％。

綜合陸港媒體報導，國企指數15日收報9,762點，下跌1.6％，恒生科技指數收報7,541點，下跌3.6％。

個股方面，騰訊收跌3.7％至552港元，成交額為86.6億港元，為交投最旺個股。阿里巴巴收跌4.3％，是15日表現最差藍籌股，成交額為77.4億港元。美團收跌4.8％，成交額為50.4億港元。申洲收漲0.1％，為表現最佳藍籌股。

太陽能類股齊跌，陽光能源收跌12.39％，福萊特玻璃收跌9.06％，協鑫新能源收跌8.53％。

鞍鋼股份14日公布，預計前三季淨利下降約23.05％，但第三季預計淨利約人民幣8.25億元，年增177.8％。受此消息激勵，鞍鋼股份15日收漲13％至2.26港元。

(工商 )