咚咚舞蹈團將於24日於虎尾「後院」咖啡廳演出，本次演出特別引進國外「沈浸式」表演方式，結合歌手演唱、視覺藝術家、影像藝術家等跨領域表演，創作《夢想咖啡廳》舞蹈作品，顛覆過去以舞蹈結合古蹟的表演模式。

咚咚舞蹈團包下整間咖啡廳，採「沈浸式」劇場表演方式，咖啡廳任何一個角落都是舞台，觀眾可以在整間咖啡廳內自由走動，把表演的中心轉換成為觀眾，將表演與觀眾融合成為一體，與傳統固定式座位看表演的方式，有很大的不同。

咚咚舞蹈團以「沈浸式」表演方式，將整間咖啡廳變成舞台，讓觀眾與表演融為一體，跨領域創作《夢想咖啡廳》表演作品。（咚咚舞蹈團提供／周書聖雲林傳真）

雲林縣政府文化觀光處表演藝術科長沈郁琪表示，咚咚舞蹈團長年以來勇於嘗試新作品，過去將表演作品與歷史、古蹟結合，讓觀眾更了解歷史文化，一直以來都是雲林在地傑出的藝術表演團隊。

《夢想咖啡廳》將於10月24至25日開演，金曲獎最佳客語歌手曾仲瑋、視覺藝術家李虹瑩、影像藝術家呂盈蓉，跨領域共同參與演出。原本預計演出4場，後來因反應熱烈，再緊急加開1場，售票狀況超過6成。

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